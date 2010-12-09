Симоненко заявляє, що фракція КПУ не голосуватиме за запропоновану пенсійну реформу

Лідер фракції Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє, що фракція не голосуватиме за пенсійну реформу, підготовлену урядом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, П.СИМОНЕНКО підкреслив, що “урядовий проект пенсійної реформи розроблено не на користь людини праці, не з метою підвищення рівня життя наших пенсіонерів, а винятково для отримання чергового траншу кредиту МВФ і відповідно до вимог МВФ».

«За таку пенсійну реформу ми голосувати не будемо”, - заявив він.

За словами П.СИМОНЕНКА, КПУ вважає неприпустимим, щоб «було підвищено пенсійний вік і збільшено на п`ять років необхідний для отримання пенсій трудовий стаж: до 30 років для жінок і 35 - для чоловіків». Він переконаний, що збільшення пенсійного віку жодним чином не знизить навантаження на бюджет і Пенсійний фонд, а призведе до значного зростання безробіття.

П.СИМОНЕНКО виступає проти скасування спеціальних пенсій для тих, хто «пропрацював в тяжких умовах і на шкідливих виробництвах, для ветеранів Збройних сил і правоохоронних органів, інших категорій громадян, чия праця або служба пов`язані з ризиками для здоров`я і життя».

Лідер КПУ підкреслив, що “пенсійна бідність” в Україні - це наслідок загальної “бідності по-українськи”, тобто бідності серед працюючих». «Це наслідок низьких зарплат, мізерної ціни робочої сили, високого рівня безробіття і тінізації економіки. Природно, за такого стану справ грошей не буде ані в солідарному Пенсійному фонді, так і не буде з чого трудящим відкладати до персонального накопичувального фонду», - додав він.

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що “не подолавши загальну бідність, не відродивши вітчизняну економіку, ми не розв`яжемо проблему пенсійного забезпечення”. «І ніякі кредити МВФ не заткнуть глибоку 60-мільярдну діру у Пенсійному фонді, а тільки ще тугіше затягнуть борговий зашморг на шиї народу України”, - заявив він.