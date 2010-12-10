Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день захисту прав людини.

Ця дата була встановлена Генеральною Асамблеєю ООН у 1950 році на честь ухвалення 10 грудня 1948 року Загальної декларації прав людини.

10 грудня 1948 року Організація Об`єднаних Націй ухвалила Загальну декларацію прав людини, проголосивши рівність усіх жителів планети перед законом. Документ носить рекомендаційний характер, проте у багатьох державах ряд його положень закріплено законодавчо. У 1966 році Декларацію доповнили ще двома найважливішими Міжнародними пактами - про громадянські і політичні права, а також про економічні, соціальні і культурні права.

За дотриманням прав людини у світі стежить Верховний Комісаріат ООН.