Тігіпка призначили «цапом-відбувайлом» у непопулярній соціальній сфері – експерт

У результаті реорганізації центральних органів виконавчої влади віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА призначили «цапом-відбувайлом», відповідальним за проведення непопулярних реформ у соціальній сфері.

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив директор Центру політичного аналізу «Пента» Володимир ФЕСЕНКО.

Експерт зазначив, що в результаті кадрових рішень, які відбулися слідом за структурними змінами в уряді, були посилені ролі двох віце-прем`єр-міністрів: Андрія КЛЮЄВА і Бориса КОЛЕСНІКОВА, які відповідатимуть за економічний і інфраструктурний блоки.

«Впадає в очі те, що Сергій ТІГІПКО став головним «цапом-відбувайлом» за проведення непопулярних соціальних реформ. Його перекинули на соціальну політику. А саме в цій сфері очікується найбільш складні рішення, які, напевно, можуть мати найбільшу критику. Це й пенсійна реформа, й реформа охорони здоров`я, соціального забезпечення, й Трудовий кодекс», - сказав В.ФЕСЕНКО.

На його думку, в світлі вчорашніх рішень Президента щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, коректно використати термін «адміністративна реформа у вузькому сенсі».

«У цьому сенсі реалізується й спільна мета будь-якої адмінреформи – це оптимізація функцій апарату державного управління. В даному випадку це відбувається: ліквідуються дублюючі органи, скорочується загальне число структур. Те, що віце-прем`єри стали одночасно міністрами, – це теж правильно. Це європейський досвід», - заявив В.ФЕСЕНКО.

Проте, на його думку, головний сенс цієї реформи лежить у фінансовій площині й пов`язаний із економією державних коштів. «Проблема ця давно назріла. І до того ж питання про економію бюджетних коштів жорстко ставиться з боку нашого головного позичальника – Міжнародного валютного фонду», - підкреслив політолог.

Він також висловив думку, що сама по собі ця реформа достатньо проста, механічна. «Але заявлено ще один важливий напрямок – це розмежування функцій органів виконавчої влади: міністерства вироблятимуть політику, служби матимуть розпорядні функції й будуть контрольні органи», - констатував експерт.

При цьому В.ФЕСЕНКО нагадав, що щось подібне робилося в рамках проведення адміністративної реформи в Російській Федерації на початку двохтисячних років.

«Не все там пройшло гладко. Й ефект був не таким, на який розраховували. Думаю, не все вийде зараз і з цією реформою», - зазначив він.

Експерт порадив авторам реформи уважно вивчити російський досвід із точки зору негативних наслідків із метою уникнути їх в Україні.

«Найболючішою на подальших етапах перетворень буде реформа місцевого самоврядування й особливо адміністративно-територіальна реформа. Вона теж назріла, але її відкладають», - вважає В.ФЕСЕНКО.