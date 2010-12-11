Тігіпко зрадів, очоливши соціальний напрямок роботи уряду - Лавринович

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ стверджує, що віце-прем`єр-міністр Сергій ТІГІПКО позитивно поставився до того, що віднині займатиметься ще й соціальною політикою, зокрема, пенсійною реформою.

Про це він заявив у п`ятницю ввечері в ефірі програми “Велика політика” на телеканалі "Інтер".

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, ніхто силоміць нікого не призначав на відповідну посаду.

"Він, наскільки я розумію, з радістю погодився обійняти цю посаду, оскільки, ще працюючи вільним віце-прем`єр-міністром, почав працювати над пенсійною реформою", - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Міністр зауважив, що саме тому не варто говорити, що такий напрямок роботи є невдячним. "Я не думаю, що (слід) говорити, що вдячне - це тільки там, де є нафта, газ, діаманти чи щось подібне. Найбільш вдячна робота буде там, де будуть рішення, які для більшості людей дадуть перспективу", - додав О.ЛАВРИНОВИЧ.