Дефіцит бюджету ПФУ у 2011 році скоротиться до 17,6 млрд. грн.

14:03, 13 грудня 2010
Соцполітика
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У 2011 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду України складе 17,755 млрд. грн.

Це передбачено проектом державного бюджету наступного року, текст якого розміщений на офіційному сайті Верховної Ради (№7000 від 10 грудня ц.р.).

Зокрема, наступного року в бюджеті ПФУ передбачені надходження в розмірі 183,779 млрд. грн. і витрати на рівні 199,095 млрд. грн.

Залишок коштів на початок року, згідно з документом, становить 2,35 млрд. грн., надходження страхових внесків – 140,415 млрд. грн., зокрема надходження від фізосіб-підприємців – 121,538 млрд. грн. (від підприємств, установ та організацій – 113,811 млрд. грн., від громадян – 7,727 млрд. грн.), інші надходження – 18,876 млрд. грн.

З держбюджету для ПФУ планується виділити 40,504 млрд. грн.

Крім того, в 2011 році Фонд загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття має переказати до бюджету ПФУ 46,2 млн. грн., Фонд соцстрахування від нещасних випадків на виробництві – 464,5 млн. грн.

Сума витрат, які ПФУ має провести наступного року за власні кошти , становить 162,478 млрд. грн., зокрема на пенсійне забезпечення – 152,025 млрд. грн., інші витрати – 10,453 млрд. грн.

Витрати за рахунок держбюджету на виплату пенсій і допомоги становлять 36,107 млрд. грн., витрати за рахунок фонду соцстрахування на випадок безробіття – 46,2 млн. грн., і витрати за рахунок фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві – 464,5 млн. грн.

Залишок коштів на кінець 2011 року передбачений у розмірі 2,439 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією віце-прем`єр-міністра і міністра соціальної політики України Сергія ТІГІПКА, розмір дотацій Пенсійного фонду в 2010 році складе 26 млрд. грн., а вже наступного року може зрости до 37 млрд. грн.

За словами віце-прем`єра, для того, щоб скоротити дефіцит Пенсійного фонду України, уряд планує до 2012 року запустити другий і третій рівні пенсійного забезпечення.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своєю постановою №626 від 21 липня ц.р. затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2010 рік.

Доходи ПФУ в 2010 році заплановані а розмірі 165,686 млрд. грн., зокрема власні надходження – 124,815 млрд. грн.

При цьому витрати заплановані на рівні 192,282 млрд. грн. Покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду на рівні 26,595 млрд. грн. передбачене за рахунок коштів державного бюджету.

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