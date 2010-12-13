Дохідна частина Фонду соцстрахування на випадок безробіття складе 7,932 млрд. грн.

Дохідна частина Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття в 2011 році складе 7,932 млрд. грн.

Це передбачено проектом бюджету фонду, текст якого розміщений у доповненнях до проекту закону про держбюджет-2011 на офіційному сайті Верховної Ради (№7000 від 10 грудня т.г.).

Бюджет фонду є бездефіцитним.

Проектом бюджету фонду передбачається, що в 2011 році сума залишку на 1 січня складе 270 млн. грн., резерв фонду за 2010 рік – 57,519 млн. грн.

Сума надходжень протягом року складе 7,662 млрд. грн., зокрема страхові внески – 7,597 млрд. грн., кошти держбюджету – 7,795 млн. грн., інші – 58,02 млн. грн.

Витрати на незастрахованих осіб передбачені в розмірі 218,38 млн. грн., фінансування матеріального забезпечення і соціальних послуг – 6,347 млн. грн., зокрема допомога по безробіттю і допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації – 4,049 млрд. грн.

Витрати на підтримку інформаційно-довідкової системи обслуговування безробітних передбачені в розмірі 125 млн. грн., на утримання і забезпечення діяльності виконавчої дирекції, її робочих органів, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості, управління фондом – у розмірі 1,162 млрд. грн.

Резерв фонду – 55,467 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, на 2010 рік правління Фонду загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття прийняло бюджет фонду, сума надходжень і витрат склала 6,291 млрд. грн.