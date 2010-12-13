Уряд пропонує передбачити 160,8 млн. грн. на житло для молоді

Кабінет Міністрів України пропонує передбачити в 2011 році на державну програму із забезпечення молоді житлом 160 млн. 789 тис. грн., що на 11,6% більше фінансування в 2010 році (144,1 млн. грн.).

Про це йдеться в проекті закону №7000 «Про Державний бюджет України на 2011 рік», внесеному до парламенту 10 грудня ц.р.

Згідно з документом, із загального фонду на програму планується виділити 128 млн. 939 тис. грн., зі спеціального фонду – 31 млн. 850 тис. грн.

Зокрема, на фінансову підтримку Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву в 2011 році передбачається 6 млн. 450 тис. грн.

При цьому, на програму часткової компенсації процентної ставки кредитів комерційних банків молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла в 2011 р. заплановано 103 млн. 339 тис. грн., а на програму надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім`ям і самотнім молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла – 20 млн. грн.

Крім того, Кабмін пропонує збільшити статутний капітал Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву з подальшим використанням на реалізацію держпрограми забезпечення молоді житлом на 51% (31 млн. грн.) – до 91 млн. 355 тис. грн.

Довідка УНІАН. Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву працює за програмою пільгового кредитування будівництва житла молодим сім`ям, а також часткової компенсації кредитної ставки комерційних банків. Програми фонду реалізуються за кошти державного бюджету.

7 липня ц.р. Кабмін передав Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву в сферу управління Міністерства регіонального розвитку та будівництва.

9 грудня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ оптимізував систему центральних органів виконавчої влади. Зокрема, Міністерство регіонального розвитку та будівництва України і Міністерство з питань житлово-комунального господарства України реорганізоване в Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства України, яке очолив віце-прем`єр-міністр Віктор ТИХОНОВ.