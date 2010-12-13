Уряд рекомендуватиме Президенту призначити Надрагу першим заступником міністра соціальної політики - Азаров

Уряд рекомендуватиме Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ призначити екс-міністра труда і соціальної політики Василя НАДРАГУ на посаду першого заступника міністра соціальної політики.

Як повідомили УНІАН у Департаменты інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це прем‘єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив під час представлення нового керівника Міністерства соціальної політики – віце-прем`єр-міністра, міністра соціальної політики України Сергія ТІГІПКА.

«Він залишиться працювати у вашому міністерстві на посаді першого заступника», - зазначив М.АЗАРОВ.

Водночас він подякував В.НАДРАЗІ за роботу на посаді міністра праці та соціальної політики.

М.АЗАРОВ підкреслив, що перед Міністерством соціальної політики поставлено надзвичайно важливе завдання - проведення соціальних реформ у країні.

Прем‘єр поінформував, що під керівництвом С.ТІГІПКА розроблений законопроект про проведення пенсійної реформи в Україні. «Під керівництвом Сергія Леонідовича розроблений серйозний, виважений законопроект, який, нарешті, буде реалізовувати пенсійну реформу і створюватиме у нас в країні накопичувальну пенсійну систему», - сказав голова уряду.

Він також доручив С.ТІГІПКУ організувати і провести громадське роз’яснення та обговорення пенсійної реформи.

М.АЗАРОВ зауважив, що подолання дефіциту Пенсійного фонду зовсім не є головним завданням реформи: за три-чотири роки дефіцит буде ліквідовано. «У наступному році дефіцит зменшиться на шість-сім мільярдів і поступово, за три-чотири роки, ми дефіцит зведемо до нуля», - зазначив він.

Головною метою пенсійної реформи голова уряду назвав створення для людей можливосты накопичувати собі таку пенсію, яку вони хочуть і можуть виходячи зі своїх доходів. Накопичувальні пенсійні фонди будуть гарантією достойних пенсій і водночас величезним ресурсом «довгих» грошей для економіки, сказав М.АЗАРОВ.