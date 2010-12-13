“Наша Україна” вимагає підвищити соціальну підтримку найбільш незахищених громадян

Політична партія “Наша Україна” вимагає в новому бюджетному році підвищити соціальні стандарти для найбільш незахищених верств населення.

Про це йшлося сьогодні на прес-конференції в УНІАН на тему: «Соціальні ініціативи «Нашої України» напередодні нового бюджетного року».

Зокрема, народний депутат від «Нашої України» Лілія ГРИГОРОВИЧ підкреслила, що партія не лише розробила ряд соціальних законопроектів для забезпечення найбільш незахищених на сьогодні верств населення, а й починає громадську кампанію для того, щоб ці зміни були враховані при ухваленні державного бюджету на 2011 рік.

“Обов’язок кожного політика, який буде голосувати за бюджет, захищати інтереси своїх співвітчизників”, - зазначила вона.

Вона представила законопроект «Про внесення змін до Закону «Про державну допомогу сім’ям з дітьми». За словами Л.ГРИГОРОВИЧ, в цьому проекті пропонується збільшити до рівня прожиткового мінімуму допомогу з догляду за дитиною до трьох років. (з 1 грудня 2010 року – до 799 грн.). Депутат нагадала, що нині розмір цієї щомісячної допомоги становить лише 130 грн. “Ці кошти не покривають навіть 10% реальних видатків сім’ї на догляд за дитиною», - наголосила Л.ГРИГОРОВИЧ. За підрахунками експертів, для реалізації законопроекту необхідно орієнтовно 12 млн. 250 тис. грн. додаткових коштів. Це становить лише близько 1% від державних видатків на діяльність Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та не більше 2% на діяльність Верховної Ради, які в бюджеті поточного року були значно підвищені.

Також політик озвучила пропозиції до проекту держбюджету 2011 року щодо збільшення посадових окладів працівникам охорони здоров’я та працівникам сільських клубів. Зокрема, «Наша Україна» вимагає виділити кошти у розмірі 5 млрд. грн. медичним та фармацевтичним працівникам з метою наближення їх посадових окладів до рівня заробітної плати працівників промисловості. На законодавчому рівні це встановлено в пункті (ж) статті 77 Закону України «Про основи законодавства України про охорону здоров’я». Також партія вимагає виділити кошти у розмірі 800 млн. грн. працівникам сільських клубів з метою наближення їх посадових окладів до рівня зарплати працівників промисловості.

Народний депутат від «Нашої України» Микола КУЛЬЧИНСЬКИЙ розповів про ще одну ініціативу “нашоукраїнців” - законопроект про внесення змін до статті 33 Закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» щодо розміру пенсії з інвалідності для працюючих інвалідів II і III груп. За його словами, у законопроекті пропонується врахувати при визначенні розміру пенсії з інвалідності наявний у цих громадян страховий стаж і тривалість періоду сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування. Таким чином, за словами депутата, буде усунуто наявне у законодавстві необґрунтоване звуження прав і гарантій працюючих інвалідів II і III груп.

“Сподіваюсь, що цей законопроект буде схвалено. Він не потребує великих додаткових коштів, але виправляє соціальну несправедливість щодо інвалідів”, - наголосив М.КУЛЬЧИНСЬКИЙ.

Л.ГРИГОРОВИЧ додала, що партія реалістично оцінює ситуацію в країні, тому їх пропозиції стосуються лише “найболючіших сфер соціальної політики”.

“Наші пропозиції життєві, стратегічні, невідкладні... Ми будемо докладати всіх зусиль, щоб у цей стрімкий, карколомний бюджетний процес наші пропозиції не загубилися, бо вони життєво необхідні для наших громадян”, - наголосила депутат.

У свою чергу заступник голови політради партії Валентина КОРОЛЬКОВА підкреслила, що сьогодні влада застосовує подвійні стандарти у своїй роботі. “В той час, як ідуть утиски пенсіонерів, працівників, інших категорій соціально незахищених верств населення, і під тиском МВФ мають скоротитися видатки з бюджету в Пенсійний фонд на 6,5 млрд. грн., видатки на Державне управління справами збільшуються на 27%. На Адміністрацію Президента, де працює всього 400 людей, мають витратити 1 млрд. 343 млн. 862 тис. грн. Це на 300 млн. грн. більше, ніж у минулому році. Генеральна прокуратура збільшує свої видатки на 77,8%...”, - наголосила В.КОРОЛЬКОВА.

“Наша Україна” виступає проти подвійних стандартів, і тому застосовуватиме всі законні методи боротьби для того, щоб обстоювати інтереси простих людей.