Президент вшанував учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вшанував учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ поклав квіти до пам`ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" у Києві.

У пам`ять про загиблих під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Президент запалив поминальну свічку у храмі Входу Господнього в Єрусалим (Чорнобильська церква).

Довідка УНІАН. Щороку 14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Указ про встановлення цієї пам’ятної дати Президент підписав 10 листопада 2006 року.