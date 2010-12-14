Єфремов запевняє, що наступного року фінансування соціальних програм не зменшиться

Лідер фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ запевняє, що наступного року за жодних умов не відбудеться скорочення видатків на соціальні програми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ заявив сьогодні під час брифінгу.

«Ми в розмові з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ визначали основні параметри і по жодних основних напрямках соціальних програм зменшення фінансування порівняно з нинішнім роком не буде», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ наголосив, що всі соціальні програми будуть профінансовані з урахуванням інфляційних процесів, які відбулися в Україні.

Він також додав, що депутати матимуть змогу подати свої поправки до проекту державного бюджету, і в міру конструктивності деякі будуть враховані.