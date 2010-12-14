Азаров доручив створити реєстр дітей-чорнобильців

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив профільним відомствам створити реєстр дітей-чорнобильців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час зустрічі з представниками громадських організацій учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

Зокрема, глава уряду доручив не лише створити реєстр, а й узяти дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС на медичний облік. Крім того, прем`єр доручив переглянути порядок нарахування пенсій інвалідам-ліквідаторам з тим, щоб вони відповідали нормам пенсійного забезпечення, які мають інваліди, які одержали травми на виробництві.

Також М.АЗАРОВ доручив віце-прем`єру - міністру соціальної політики Сергію ТІГІПКУ розглянути разом з представниками громадських організацій чорнобильців всі позиції пенсійної реформи, які зачіпають пенсійне забезпечення чорнобильців. На думку прем`єра, таке забезпечення не повинне скоротитися після проведення пенсійної реформи.

Крім того, глава уряду підтримав ідею представників громадських організацій про проведення вечора пам`яті за участю представників міжнародних організацій, які надавали і надають допомоги дітям-чорнобильцям.