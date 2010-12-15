До п’ятниці міністерства повинні подати до Мінфіну пропозиції щодо кількості своїх працівників

До п’ятниці міністерства та відомства повинні подати до Міністерства фінансів пропозиції щодо граничної чисельності своїх працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«У п’ятницю, не пізніше, міністерства та відомства мають надати Міністерству фінансів пропозиції щодо граничної чисельності працівників центрального апарату і підпорядкованих їм територіальних органів», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що ще через 10 днів Кабмін має затвердити відповідний акт щодо визначення граничної чисельності чиновників.

«Звертаю увагу, що на засіданні Ради регіонів Президент України поставив вимогу, що у процесі скорочення чиновників не повинно бути жодних політичних акцентів, жодних уподобань. Принцип один – зберегти на державній службі найкращих професіоналів», - сказав М.АЗАРОВ.