У БЮТ закликають владу кардинально скоригувати підходи до реформування пенсійного забезпечення

Перший заступник голови фракції «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» Андрій КОЖЕМ’ЯКІН закликає владу кардинально скоригувати підходи до реформування пенсійного забезпечення військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів.

Про це йдеться в його заяві, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

А.КОЖЕМ’ЯКІН вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ та підконтрольний йому уряд оголосили справжню війну народу України. На думку депутата, про оголошення такої війни свідчать останні законодавчі ініціативи діючої влади.

Зокрема, за його словами, одним з перших кроків був Податковий кодекс, що викликав шквал обурення та протестні акції представників малого та середнього бізнесу. “Тим безглуздим документом влада намагалася вирішити проблему власної неспроможності управляти економікою країни та державними фінансами за рахунок дрібного підприємництва”, - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Зараз, за його словами, В.ЯНУКОВИЧ та прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ під приводом реформування пенсійної системи хочуть позбавити українців права на заслужений відпочинок та достойну старість.

”Якщо навіть поверхнево проаналізувати пропозиції уряду щодо змін до законодавства в рамках так званої пенсійної реформи, стає очевидним: для нинішньої влади немає нічого святого і вона піде на все, щоб забезпечити можливість стрімкого зростання своїх статків на фоні тотального зубожіння населення України”, - йдеться в заяві депутата.

У А.КОЖЕМ’ЯКІНА немає сумніву – мінімізація видатків Пенсійного фонду за рахунок невиплати пенсійних внесків тим, хто їх сплачував, але не дожив до встановленого віку, – цинічний, проте цілком логічний для цього уряду засіб.

”У мене, як у військового, працівника правоохоронних органів, особливе обурення викликають наміри влади щодо збільшення стажу, необхідного для отримання мінімальної пенсії військовослужбовцям та правоохоронцям, позбавлення їх значної частини пільг та соціальних гарантій”, - наголошує він.

У депутата складається стійке враження, що представники армії, міліції, СБУ, прикордонних та внутрішніх військ розглядаються В.ЯНУКОВИЧЕМ і його командою виключно як «витратний матеріал», як “засіб залякування”. “І владу зовсім не турбують гострі проблеми, які сьогодні відчуває левова частка особового складу”, - підкреслив він.

”Філософія ставлення Президента та чинного уряду до людей у погонах дуже проста: поки офіцер потрібний владі, поки він виконує її накази - його забезпечують мінімально необхідним. А якщо він втратив здоров’я, виконуючи свій обов’язок – він кинутий напризволяще і на будь-яку допомогу від держави розраховувати не повинен”, - наголошує А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він переконаний, що таке ставлення до військових спричинить масові звільнення зі служби у найближчий час найбільш досвідчених та професійних кадрів, а у майбутньому військова служба остаточно втратить престиж і “не дай Бог нам доведеться «…годувати чужу армію…».

А.КОЖЕМ’ЯКІН закликає владу не робити фатальних помилок і кардинально скоригувати підходи до реформування пенсійного забезпечення військовослужбовців та співробітників правоохоронних органів.