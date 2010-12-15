Польща легалізувала спрощене працевлаштування українців

Польська влада легалізувала спрощене працевлаштування, яке було запроваджено у формі експерименту для громадян України, Білорусі та Росії в 2007 році.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, відповідне розпорядження Міністерства праці та соціальної політики набуло чинності 14 грудня.

Представник Департаменту ринку міністерства, яке розробляло розпорядження, повідомив УНІАН, що умови спрощеного працевлаштування, обов’язки працедавця та працівників залишилися незмінними.

„Насправді змін, по суті, немає, є лише те, що дія правових норм для працевлаштування громадян тих п’яти держав (з 2009 року Польща дозволила за цією схемою працювати також громадянам Грузії та Молдови – УНІАН) діють безтерміново”, - сказав співрозмовник агентства.

Представник міністерства сказав, що норму про посилення відповідальності працедавців було виключено з остаточної версії документа через брак відповідних повноважень у Мінпраці.

„Аби запровадити розпорядженням якісь обов’язки, треба мати для цього повноваження у законі. Ті повноваження, які були, були замалими”, - пояснив він.

Співрозмовник УНІАН не виключив, що міністерство ініціює зміни в законі для здобуття необхідних повноважень в 2011 році, зауваживши, що поки немає конкретних планів у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні віце-директор Департаменту праці Міністерства праці та соціальної політики Матеуш ГАЧИНСЬКИЙ повідомляв про намір посили відповідальність працедавців, які беруть на роботу іноземців за спрощеною системою працевлаштування, за якою найчастіше у Польщі працюють громадяни України.

За даними українських дипломатів у Польщі, 70% скарг українців у консульства пов’язані з невиплатою зарплат польськими працедавцями, котрі оформлюють для українців заявку на працевлаштування, на підставі якої ті отримають візи, але не підписують контракт, на основі якого можна було б добиватися виплати через суд.

Довідка УНІАН. Громадяни України, Білорусі та Росії з 20 липня 207 року отримали право працювати у Польщі упродовж шести місяців в році без офіційного дозволу, а лише за зареєстрованою заявкою працедавцем.

Можливість спрощеного працевлаштування була запроваджена у формі експерименту до кінця 2009 року, який пізніше був продовжений ще на рік.

Більше 90% заявок на працевлаштування за спрощеною системою польські працедавці оформляють на громадян України, які з початку дії експерименту до 2010 року отримали понад 320 тис. заявок на роботу.