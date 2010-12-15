Пенсійна реформа в Україні буде «дуже важкою» - Янукович

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ відзначає, що пенсійна реформа в Україні буде «дуже важкою».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у виступі на бізнес-форумі українських і латвійських підприємців, який відбувся сьогодні в Ризі.

Глава держави відзначив, що в Україні на черзі – проведення пенсійної реформи. «Дуже важка реформа…», - констатував В.ЯНУКОВИЧ.

У зв`язку з цим він відзначив, що відповідний законопроект вже підготовлено, також визначено порядок і терміни реалізації пенсійної реформи.

«Вона розрахована на багато років. І ми не бачимо іншого шляху і не бачимо більшої, відповідальнішої і необхіднішої реформи соціальної політики держави, та економічної політики, ніж пенсійна реформа», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, співвідношення працездатного населення, що є сьогодні, і пенсіонерів наближається до критичного показника, і затягування пенсійної реформи в Україні може призвести до соціальної кризи. «І це буде злочином нинішнього покоління перед старшим поколінням. Ми не маємо цього допустити», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

При цьому глава держави сказав, що українська влада усвідомлює можливі політичні проблеми, які можуть виникнути в процесі реалізації цієї непопулярної реформи.