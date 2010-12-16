Число жертв епідемії холери на Гаїті перевищило 2,4 тисячі осіб
09:00, 16 грудня 2010Соцполітика
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Число жертв епідемії холери на Гаїті перевищило 2,4 тисячі осіб.
Про це заявив генеральний секретар ООН ПАН Гі Мун, який також відзначив необхідність проведення незалежного розслідування початкових джерел і причин захворювання, повідомляє “Газета.ру”.
Раніше Міністерство охорони здоров`я Гаїті повідомляло про 2013 випадків смерті.
За прогнозами Панамериканської організації охорони здоров`я, в найближчі два місяці число хворих на Гаїті може перевищити 400 тисяч осіб.
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