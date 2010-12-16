ЄС слід дати Україні безвізовий режим для забезпечення себе робочою силою - Грищенко

Україна не є пасивом для Євросоюзу, а навпаки - цінністю.

Про це заявив міністр закордонних справ України Костянтин ГРИЩЕНКО в інтерв`ю Інтернет-виданню EurActiv, відповідаючи на запитання про взаємини у візовій сфері між Україною і ЄС.

За словами українського міністра, на саміті Україна-ЄС 22 листопада цього року в Брюсселі сторони погодилися з Планом дій щодо лібералізації візового режиму для України.

«Ми маємо цей спеціальний План дій, що, переважно, включає кроки, які Україна повинна зробити, - не так багато орієнтирів, скільки ратифікації міжнародних конвенцій і технічні операції, пов`язані з біометричними паспортами та іншими речами, що вимагають захисту персональних даних», - сказав К.ГРИЩЕНКО.

За його словами, всі ці вимоги відносяться до забезпечення захисту персональних даних, а також до забезпечення комфортного й швидкого прикордонного контролю.

«Ми маємо хороше розуміння завдання, й ми досягнемо його досить своєчасно. Потім нам також буде необхідний внутрішній процес у ЄС оцінки того, що вже буде досягнуто, а також здатність і Комісії, і урядів прийняти це, що, як ми думаємо, вони повинні, оскільки Україна не є пасивом для ЄС - це актив», - сказав український міністр закордонних справ.

«Коли ЄС скорочує свою відносну вагу в світі, Україна надає додаткові ресурси, перш за все людські ресурси для конкуренції в сучасному глобальному конкурентному середовищі», - додав К.ГРИЩЕНКО.

Він висловив переконання в тому, що це все більше розумітимуть в європейських столицях, і в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, 22 листопада на саміті Україна-ЄС у Брюсселі сторони узгодили План дій із лібералізації візового режиму. Документ містить список вимог у законодавчій сфері, а також у технічних питаннях.

Виконання Плану дій здійснюватиметься в два етапи. На першому планується внести зміни в законодавство України, а на другому – здійснити реалізацію цих змін на практиці. На обох етапах результати оцінюватимуться спільно Єврокомісією та експертами країн-членів ЄС.

План дій не передбачає ніякого автоматизму у скасуванні для громадян України короткострокових віз і в будь-якому випадку не передбачає скасування ніяких інших віз, окрім короткострокових (із правом перебування в країнах членах ЄС протягом 90 днів кожні півроку).