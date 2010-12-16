Кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла

В Україні кількість зареєстрованих безробітних у листопаді 2010 року збільшилася на 12,2%, або на 49 тис. чоловік, порівняно з жовтнем, і на 1 грудня ц.р. становила 449,7 тис. чоловік.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, порівняно з 1 січня 2010 року рівень зареєстрованого безробіття в Україні скоротився на 14,6%, або 77 тис. чоловік (на 1 січня ц.р. – 526,7 тис. чоловік).

За даними Держкомстату, рівень зареєстрованого безробіття в цілому по Україні на 1 грудня 2010 року становив 1,6% від кількості населення працездатного віку, що на 0,2 п.п. більше, ніж у жовтні, і на 0,3 п.п. менше, ніж на 1 січня 2010 року.

Кількість безробітних, які на 1 грудня ц.р. одержували допомогу з безробіття, скоротилося на 22% порівняно з показником на 1 січня ц.р., і становила 321,5 тис. чоловік.

Середня сума допомоги з безробіття з початку року збільшилася на 113,98 грн. – до 776,28 грн.