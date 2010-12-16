В Україні в листопаді на 10 робочих місць претендували 65 осіб (на 1 січня – 83 особи).

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

При цьому, кількість українців, що перебувають на обліку в Державній службі зайнятості з початку 2010 року скоротилася на 12,2% – до 479,1 тис. осіб (на 1 листопада 2010 року – 421,2 тис. осіб, на 1 січня 2010 року – 545,6 тис. осіб).

На 1 грудня 2010 року потреба підприємств у працівниках на заміщення вакантних посад становила 74 тис. осіб (на 1 січня 2010 року – 65,4 тис. осіб, на 1 листопада – 81,2 тис. осіб).