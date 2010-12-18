Завтра у центрі Києва відбудеться святкування Дня Святого Миколая

Завтра об 11.00 у центрі Києва розпочнеться святкування Дня Святого Миколая.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, Святий Чудотворець прибуде до Києва, на Хрещатик, аби передати голові Київської міської державної адміністрації Олександру ПОПОВУ «Світлий посох» – символ новорічного світла, вогники від якого помандрують у кожен район міста, щоб 25 грудня засвітити районні ялинки.

На Майдані Незалежності діти влаштують акцію подяки Святому Миколаю. На гостей свята чекають конкурси та інтерактивні забави, зустріч зі Святим Миколаєм, концерт кращих дитячих колективів України за участю співачки ГАЙТАНИ. Розпочнеться концерт на Майдані Незалежності о 12.00 і триватиме орієнтовно до 17.00.