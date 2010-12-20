Тігіпко 24 грудня розповість у парламенті про пенсійну реформу

У п’ятницю, 24 грудня, парламент заслухає інформацію віце-прем’єр-міністра України, міністра соціальної політики і праці Сергія ТІГІПКА щодо проведення пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він нагадав, що це питання було погоджено під час минулого засіданні Погоджувальної ради.