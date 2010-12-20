Уряд забрав з Ради законопроект щодо пенсійної реформи

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН повідомив, що уряд забрав з парламенту на доопрацювання законопроект щодо проведення пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів парламентських комітетів.

В.ЛИТВИН зазначив, що спочатку законопроект був внесений до парламенту і зареєстрований. «Потім Кабінет міністрів України взяв його на доопрацювання», - додав В.ЛИТВИН.

При цьому він звернувся до першого віце-прем’єр-міністра, міністра економічного розвитку і торгівлі Андрія КЛЮЄВА, який присутній на засіданні Погоджувальній раді, з проханням внести до ВР законопроект щодо пенсійної реформи.

В.ЛИТВИН також повідомив, що з цього приводу розмовляв з прем`єр-міністром України Миколою АЗАРОВИМ.

Він нагадав, що у п’ятницю, 24 грудня, парламент заслухає інформацію віце-прем’єр-міністра України, міністра соціальної політики Сергія ТІГІПКА щодо проведення пенсійної реформи. За словами спікера, тому даний законопроект треба винести на обговорення, оскільки «він зачіпає найширші верстви наших громадян».

«І після того як буде обговорення, внесені пропозиції, необхідно виходити на практичний розгляд його у Верховній Раді», - додав В.ЛИТВИН.

Перед цим лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО заявив, що НУ-НС вимагає у п’ятницю заслухати інформацію С.ТІГІПКА щодо проведення пенсійної реформи.

За словами М.МАРТИНЕНКА, депутати досі не бачили жодних зареєстрованих законопроектів щодо пенсійної реформи.

«Реєстрація була, номер документу є, але сам документ відсутній», - сказав він.