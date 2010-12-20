Азаров доручив уряду максимально погасити всі борги за бюджетними виплатами

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив уряду до кінця 2010 року максимально погасити всі борги за бюджетними виплатами.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації та масових комунікацій секретаріату Кабінету міністрів, відповідне доручення Міністерству фінансів глава уряду дав сьогодні, під час наради з членами уряду, керівниками профільних парламентських комітетів, Національного банку, Податкової і Митної служб з приводу завершення фінансового року.

«Прем`єр-міністр поставив завдання – за час, який залишився до фактичного завершення бюджетного року: повністю профінансувати соціальні зобов`язання уряду, максимально погасити борги з оплати енергоносіїв, житлово-комунальних послуг, виконати завдання з відшкодування ПДВ, не допустити розпилювання залишків коштів на казначейському рахунку», - говориться в повідомленні.