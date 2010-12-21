На сайті парламенту оприлюднено законопроект про пенсійну реформу

У Верховній Раді зареєстровано і оприлюднений на сайті парламенту проект закону «Про заходи із законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вчора повідомив, що уряд забрав з парламенту на доопрацювання законопроект про проведення пенсійної реформи.

Оприлюдненим законопроектом, зокрема, передбачається поступове підвищення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років, щорічно збільшуючи його на 6 місяців, починаючи з 1 лютого 2011 року. Для чоловіків граничний вік перебування на державній службі підвищується з 60 до 62 років.

Законопроектом пропонується встановити максимальний розмір пенсії на рівні 12 прожиткових мінімумів для осіб, що втратили працездатність.

Уряд виступає за те, щоб:

- здійснювати виплату спеціальних пенсій особам, які мають право на достроковий вихід на пенсію, тільки після досягнення загальновстановленого пенсійного віку;

- підвищити мінімально необхідний страховий стаж для отримання пенсії за віком з 5 до 15 років;

- підвищити рівень пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери, передбачивши виплату їм одноразової грошової допомоги при виході на пенсію у розмірі 10 призначених місячних пенсій;

- проводити підвищення надбавки за наднормовий стаж і доплати до прожиткового мінімуму при збільшенні прожиткового мінімуму працюючим пенсіонерам тільки після звільнення з роботи;

- підвищити нормативну тривалість страхового стажу для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі з 20 років для жінок і 25 років для чоловіків, до, відповідно, 30 і 35 років для новопризначенних пенсій.

За розрахунками уряду, реалізація законопроекту дозволить в 2011 році забезпечити додаткові надходження до Пенсійного фонду України і заощадити кошти на загальну суму 1,7 млрд. грн.

Законопроектом також пропонується ввести накопичувальну систему загальнообов`язкового державного пенсійного страхування. При цьому перерахування страхових внесків має розпочатися того року, в якому бюджет Пенсійного фонду України буде бездефіцитним.

Учасниками другого рівня пенсійного забезпечення будуть особи, яким на дату введення системи виповнилося не більш як 35 років.

Розмір страхового внеску пропонується встановити на рівні 2% з подальшим його щорічним підвищенням на один відсоток до 7%.

При цьому планується, що учасники другого рівня матимуть право обирати недержавні пенсійні фонди, в яких накопичуватимуться їх пенсійні кошти, через 2 роки після введення сплати страхових внесків до накопичувальної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування.

Як повідомлялося, в 2011 році дефіцит бюджету Пенсійного фонду України планується на рівні 17,755 млрд. грн., в 2010 році - 26,595 млрд. грн.