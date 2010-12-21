З 1 січня збільшено соцдопомогу малозабезпеченим сім’ям

Верховна Рада України збільшила соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону "Про внесення змін до статті 15 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям" проголосував 261 народний депутат із 296 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом, внесеним Президентом України, передбачено, що розмір державної соціальної допомоги (у тому числі і максимальний) збільшується на кожну дитину віком від 3 до 13 років у 2011 році на 60 гривень, у 2012 році – на 120 гривень, у 2013 році – на 180 гривень. При цьому цей розмір допомоги у 2014 році збільшується на 250 гривень, а на дітей віком від 13 до 18 років збільшується у 2011 році на 100 гривень, у 2012 році – на 230 гривень, у 2013 році – на 360 гривень, у 2014 році – на 500 гривень.

Закон набирає чинності з 1 січня 2011 року.