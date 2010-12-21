Президент призначив Фірташа співголовою нацради

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив голову Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні Дмитра ФІРТАША співголовою Національної тристоронньої соціально-економічної ради.

Текст відповідного указу від 20 грудня розміщено на сайті глави держави.

Д.ФІРТАШ призначений співголовою Нацради від всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців замість Миколи ЯНКОВСЬКОГО.

Як повідомляв УНІАН, рішення про делегування Д.ФІРТАША представником Федерації роботодавців України (ФРУ) в Національній тристоронній соціально-економічній раді при Президенті України було прийнято на засіданні Ради ФРУ 24 листопада.

Довідка УНІАН. Національна тристороння соціально-економічна рада була створена указом Президента №1871 29 грудня 2005 року.

Цей консультативно-дорадчий орган створено з метою підвищення ролі професійних спілок і організацій роботодавців та їх об'єднань у формуванні економічної та соціальної політики держави.