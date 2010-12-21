Верховна Рада посилила захист бездомних громадян та безпритульних дітей

Верховна Рада України ухвалила в цілому Закон "Про внесення змін до Закону "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 236 народних депутатів із 259 зареєстрованих у сесійній залі.

Прийнято нову редакцію Закону "Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей", що уточнює окремі терміни, змінює порядок роботи деяких закладів для бездомних осіб тощо.

Закон визначає загальні засади соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, які спрямовані на реалізацію бездомними особами і безпритульними дітьми прав і свобод, передбачених Конституцією та законодавством України, створює умови для діяльності громадських та благодійних організацій, що працюють у сфері соціального захисту населення.

Згідно із законом, "держава забезпечує дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, а також особам з їх числа, які до передачі під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім´ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, призову на строкову військову службу в Збройні сили України, взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк мали впорядковане житло, що зберігалося за ними, невідкладне вселення їх у ці приміщення і повернення їм майна, що знаходилося у цих приміщеннях на день передачі дітей під опіку чи піклування, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім´ї, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, призову на строкову військову службу в Збройних силах України, взяття під варту або засудження до арешту, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк".

У разі неможливості повернення зазначеного житла дітям та особам з їх числа відповідні органи місцевого самоврядування зобов´язані протягом одного місяця надати аналогічне жиле приміщення і компенсувати вартість втраченого майна у разі, якщо це майно не було забрано дітьми та особами з їх числа.

Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, у разі відсутності у таких дітей житла, мають право зараховуватись на квартирний та соціальний квартирний облік за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім´ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за заявою опікуна чи піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки чи піклування.

Після досягнення 18 років такі діти, а також особи з їх числа після завершення строкової військової служби у ЗСУ або після повернення з місць позбавлення волі протягом місяця забезпечуються соціальним житлом до надання їм благоустроєного жилого приміщення для постійного проживання.