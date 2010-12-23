У квітні відбудуться парламентські слухання щодо повернення втрачених заощаджень громадян

У Верховній Раді наступного року відбудуться парламентські слухання щодо державної політики відносно вирішення проблеми повернення та компенсації втрачених заощаджень громадян. Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 260 народних депутатів із 290 зареєстрованих у сесійній залі. Парламентські слухання відбудуться 13 квітня 2011 року.

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