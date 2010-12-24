У перший рік пенсійної реформи до ПФУ додатково надійде 1,8 млрд. грн. - Тігіпко

Віце-прем’єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО заявляє, що в перший рік проведення пенсійної реформи бюджет Пенсійного фонду додатково отримає 1,8 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у ВР під час Години запитань до уряду.

За словами С.ТІГІПКА, враховуючи те, що загальний бюджет Пенсійного фонду становить 203 млрд. грн., додаткові 1,8 млрд. грн. спочатку не особливо впливатимуть, але згодом ця сума збільшуватиметься.

«Пенсійна реформа націлена на середню і довгострокову перспективу . Її основна мета – підняти пенсії, і зробити ці пенсії достойними», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, якщо Пенсійний фонд і надалі матиме дефіцит, то про жодні підвищення пенсій для майбутніх пенсіонерів не може бути і мови.