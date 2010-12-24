Тігіпко: працюючі пенсіонери після реформи «практично не відчують ніяких змін»

Віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО запевняє, що працюючі пенсіонери після пенсійної реформи «практично не відчують ніяких змін».

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ТІГІПКО сказав під час години запитань до уряду щодо перспективи проведення пенсійної реформи.

Він зазначив, що «всі працюючі пенсіонери, а це сьогодні близько 3 млн. людей, практично не відчують ніяких змін». «Законопроект не передбачає, щоб працюючі пенсіонери щось втрачали», - додав він. За його словами, «уряд зацікавлений, щоб ці люди знаходились на робочому місці, бо від них йде у першу чергу сплата до Пенсійного фонду».

С.ТІГІПКО наголосив, що у перспективі зміни торкнуться тільки працюючих пенсіонерів, які відносяться «до державних службовців плюс десять категорій, які до них прирівнюються». Він додав, що ці категорії отримуватимуть пенсію не в розмірі 80% від заробітної плати, з якої нараховується пенсія, а приблизно 50%. При цьому він додав, що заробітну плату ці пенсіонери отримуватимуть у повному обсязі.

С.ТІГІПКО додав, що в законопроекті є норма про те, що пенсійний вік для чоловіків, які є державними службовцями, буде підвищено з 2012 року – на два роки.

Він підкреслив також, що в законопроекті збільшено період, «за який обраховується заробітна плата для державних службовців». Він зазначив, що досі заробітна плата нарахувалася за останніми двома роками, а в законопроекті передбачено вираховувати за останні 60 місяців.

С.ТІГІПКО повідомив, що також в законопроекті передбачено «зниження максимального відсотку для визначення розміру пенсії, так званий коефіцієнт заміщення”, який зараз складає 90% від зарплати держслужбовців чи категорій, прирівняних до них, а буде складати максимально 80%.

Він також наголосив, що «виплата спеціальних пенсій при продовженні роботи буде проводитись у розмірі тільки трудової пенсії».