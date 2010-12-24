Тігіпко запевняє, що нові пенсії не перевищуватимуть 12 прожиткових мінімумів

Нинішні пенсії не зменшуватимуться, але новонараховані не перевищуватимуть 12 прожиткових мінімумів.

Про це сказав віце-прем’єр-міністр України, міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО під час години запитань до уряду щодо перспективи проведення пенсійної реформи.

Він наголосив, що в законопроекті, який стосується пенсійної реформи, передбачено, що «максимальний розмір пенсії в Україні, який на сьогодні є необмежений, буде складати 12 прожиткових мінімумів, одразу після того, як буде прийнятий закон».

С.ТІГІПКО наголосив, що це стосуватиметься «тільки новопризначених пенсій». «Ті люди, які до цього часу оформили пенсії, вони будуть отримувати ці пенсії», - підкреслив С.ТІГІПКО.

Він нагадав, що відповідно до Конституції не можна «погіршувати ситуацію для людей в соціальному плані». Він наголосив, що нинішні максимальні пенсії, які люди отримують, залишатимуться, але після ухваленого закону вони не будуть індексуватися.

С.ТІГІПКО назвав чутками розмови про те, що в законопроекті робляться винятки щодо максимальної пенсії для урядовців. «В законопроекті не робиться ніяких винятків по максимальних пенсіях ні для однієї категорії», - підкреслив він.

С.ТІГІПКО зазначив, що на сьогоднішній день відповідно до урядового законопроекту максимальна пенсія була в розмірі 8 тисяч 808 грн.

