Борг із зарплати шахтарям луганських держпідприємств становить майже 270 млн. грн.

Сума боргу із зарплати працівникам вугільних державних підприємств у Луганській області становить 269,5 млн. грн.Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Профспілки працівників вугільної промисловості (ППВП) України.

Загалом на державних підприємствах вугільної промисловості, станом на 23 грудня, заборгованість із зарплати перед трудящими становить 689,8 млн. грн. Обов'язкових нарахувань на зарплату не перераховано на суму 1 млрд. 451,2 млн. грн.

Борги із зарплати на діючих вуглевидобувних підприємствах становили 666,9 млн. грн., ще 1 млрд. 410 млн. грн. із зарплати трудящих несплачені ними до Пенсійного фонду України й інших фондів соцстраху.

На діючих шахтах у Луганському регіоні трудящим не виплатили на руки 269,5 млн. грн., до того ж 522,8 млн. грн. заборгували до фондів. Це другий показник в Україні. На першому місці Донецька область - заборгованість перед працівниками становить 348 млн. грн., за обов'язковими відрахуваннями – 725,3 млн. грн.

В організаціях шахтобудівного комплексу безпосередньо працівникам не виплатили 14,5 млн. грн. Ще 26,8 млн. грн. не перераховані до Пенсійного фонду і фондів соцстраху. Ще 8,4 млн. грн. становить заборгованість перед трудящими шахт III групи. Борги за нарахуваннями - 14,4 млн. грн.