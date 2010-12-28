НФПУ пропонує залучити профспілки до обговорення пенсійної реформи

Національний форум профспілок України звернувся до уряду з пропозицією залучити профспілки до всенародного громадського обговорення змін до системи пенсійного забезпечення, повідомляє прес-служба організації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі НФПУ.

Профспілки зазначають, що вітають рішення уряду щодо проведення громадського обговорення проекту Закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» та пропонують обговорити основні механізми й принципи пенсійної реформи, які забезпечать її дієвість.

По-перше, механізм та умови погашення заборгованих зарплат. Адже саме несплата або невчасна сплата зарплати зумовлює зменшення надходжень внесків до Пенсійного фонду або їх затримку. При цьому, має бути ліквідована практика виплати зарплати «у конвертах», оскільки легалізація тіньової зарплати, приблизно, вдвічі збільшить внески підприємств і установ до Пенсійного фонду.

По-друге, механізм забезпечення належного рівня оплати праці. Адже існуючого нині рівня зарплат недостатньо, аби відкласти достатню кількість коштів на пенсію. Тому, слід обговорити поступове збільшення розміру зарплат вітчизняних працівників до європейського і світового рівня, шляхом збільшення частки зарплати у вартості кінцевого продукту або послуги. Зростання розмірів зарплати автоматично потягне за собою збільшення надходжень до Пенсійного фонду.

По-третє, необхідно обговорити принципи та механізми створення відповідних фондів, де зберігатимуться гроші працівника, до моменту його виходу на пенсію, а також умови державної гарантії збереження та примноження цих вкладів.

По-четверте, потребує дискусії принцип оподаткування при здійсненні відрахувань до Пенсійного фонду. Існуюча сьогодні модель не стимулює роботодавців сплачувати зарплату легально, а внески до Пенсійного фонду – повністю і своєчасно, тому варто подумати про відмову від прогресивної шкали оподаткування та замінити її на регресивну. Це означає, що чим більший фонд зарплати на підприємстві, тим меншим податком на пенсійне забезпечення він повинен обкладатися.

По-п’яте, необхідно публічно обговорити принцип управління Пенсійним фондом та, зокрема, запровадження тристороннього управління – держава-роботодавці-профспілки. Це посилить контроль та збільшить відповідальність сторін як у процесі наповнення Пенсійного фонду, так і у процесі розподілу та використання його коштів, стане основною перепоною для корупції у цій сфері.

«Відповідь, яка надійде нам від Кабінету міністрів, покаже, наскільки щирими є заяви влади почати громадське обговорення пенсійної реформи. Ми сподіваємося, що при запровадженні пенсійної реформи не буде повторено принцип, який мав місце під час ухвалення Податкового кодексу, коли влада намагатиметься «протягнути» закон, вигідний лише їй, але не вигідний суспільству і конкретному працівникові та пенсіонерові», - зазначив голова НФПУ Мирослав ЯКІБЧУК.