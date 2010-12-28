Київрада ліквідувала КП «Кращий дім».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради.

Як передає кореспондент УНІАН, за рішення проголосував 101 з 110 зареєстрованих у залі депутатів.

Депутати створили ліквідаційну комісію та доручили їй підготувати та подати на затвердження Київради ліквідаційний баланс. Згідно з прийнятим рішенням головне управління праці та соціального захисту Київської міської державної адміністрації зобов’язане забезпечити укладання відповідних договорів між клієнтами КП «Кращий дім» та стаціонарними соціально-медичними установами, підпорядкованими вказаному управлінню.

На засіданні сесії, доповідач з цього питання заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО зазначив, що рішення підготовлено, зважаючи на те, що підприємство фактично не приносить прибутку, а його функції можуть виконуватись іншими установами.

На даний час у «Кращому домі» перебувають 13 осіб. За офіційними даними, за період функціонування підприємство отримало прибутку майже 540 тис. грн., з них на утримання підопічних було перераховано близько 315 тис. грн. Інша частина прибутку пішла на оплату заробітної плати трьох працівників та на придбання основних засобів.

Загалом за весь час існування (1 рік і шість місяців) троє працівників, включаючи бухгалтера, поселили в КП «Кращий дім» 14 осіб (нещодавно одна людина померла, поінформували на сесії – УНІАН) та перерахували в бюджет Києва кошти в сумі 4748 грн.

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2008 року 71 депутат Київради підтримав рішення про створення комунального підприємства “Кращий дім”. Рішення ухвалювалося за участю Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Згідно з його поясненням, літні люди переселятимуться за бажанням у такі пансіонати, при цьому їхні квартири залишатимуться у власності пенсіонера. Разом з тим, міська влада матиме право здавати цю квартиру в оренду. Так, якщо оренда коштуватиме 500 дол. на місяць, то, за словами мера, «за 100 дол. бабуся (у пансіонаті) їстиме ікру, ананаси й отримуватиме медичне обслуговування».

За даними мера, за перший рік місто від діяльності такого підприємства отримає понад 1 млрд. грн.