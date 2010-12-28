Військовим і силовикам «дозволили» отримувати пенсію з 45-ти років - профспілки

Військовим і силовикам «дозволили» отримувати пенсію з 45 років.

Найбільш одіозне положення щодо виплати пенсій військовослужбовцям та працівникам силових структур лише по досягненню ними 60-річного віку виключено з тексту Законопроекту «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» № 7455, завдяки принциповій позиції профспілок, громадських організацій та експертів, повідомили УНІАН у прес-службі Національного форуму профспілок України.

Як повідомляють у профспілках, інтереси військових, міліціонерів та працівників Служби безпеки України частково вдалося відстояти. Якщо у законопроекті від 13 грудня 2010 року цій категорій працівників пенсії мали виплачуватися лише по досягненню ними 60 років, то у доопрацьованому законопроекті від 21 грудня 2010 року, цей вік зменшено до 45 років.

В НФПУ звертають увагу на те, що пропоновані урядом зміни у системі пенсійного забезпечення вже викликали хвилю масових звільнень. Правоохоронці та військові прагнуть змінити місце роботи або достроково вийти на пенсію, доки на них ще не розповсюджується дія нового закону. Зокрема, за даними Міністерства внутрішніх справ, рапорти про відставку подали вісім тисяч осіб, а, наприклад, із 2700 військовослужбовців Управління Державної охорони мають намір звільнитися близько 900 осіб.

«Серед категорій громадян, які постраждають від урядових нововведень будуть військовослужбовці і силовики. Для них збільшено строк вислуги, необхідної для нарахування пенсії - до 25 років, з існуючих нині 20 років, а також не буде враховуватися так званий «пільговий стаж». Право отримувати пенсію з 45 років, а не з 60-ти, як пропонував уряд раніше, є значним досягненням, однак цілковито не вирішує проблеми погіршення соціального становища військових та силовиків», - зазначив заступник голови Національного форуму профспілок України Григорій КАБАНЧЕНКО.

Профспілки сподіваються, що Всенародне громадське обговорення пенсійної реформи, яке заплановане на січень 2011 року і покликане обговорити основні механізми й принципи пенсійної реформи задля забезпечення її дієвості, дасть можливість вирішити і проблему пенсійного забезпечення військовослужбовців та працівників правоохоронних органів.