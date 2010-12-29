Заборгованість по зарплаті в листопаді зросла, з початку року – скоротилася

В Україні заборгованість з виплати заробітної плати в листопаді 2010 року зросла на 4,4% і на 1 грудня ц.р. склала 1,341 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

У той же час, з початку року заборгованість з виплати зарплати скоротилася на 9%.

За даними Держкомстату, найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 грудня ц.р. зафіксований у трьох областях України і в Києві. Зокрема, в Донецькій області заборгованість із зарплати на 1 грудня ц.р. склала 253,6 млн. грн. (з початку року скоротилася на 4,7%, в листопаді виросла на 0,5%), в Луганській – 116,4 млн. грн. (з початку року скоротилася на 12,1%, в листопаді зросла на 1,7%), в Харківській областях – 143,5 млн. грн. (з початку року зросла на 20,1%, у листопаді – на 11,2%), в Києві – 131,4 млн. грн. (з початку року скоротилася на 6,4%, в листопаді зросла на 7,4%).

У Держкомстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 5 областях України, а також у Севастополі.

Скорочення заборгованості з початку року спостерігалося в 18 областях і в Києві. В АР Крим рівень заборгованості не змінився, порівняно з початком року, і на 1 грудня склав 74,5 млн. грн.

Зокрема, найнижчий рівень заборгованості із зарплати на 1 грудня ц.р. зафіксований у Чернівецькій – 3,9 млн. грн. (з початку року скоротилася на 31,6%, у листопаді – на 11,4%), в Рівненській – 8,4 млн. грн. (з початку року скоротився вдвічі, в листопаді – без змін), Івано-Фанківській областях, – 8,6 млн. грн. (з початку року скоротився на 6,5%, у листопаді – на 2,3%).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, на 1 січня 2009 року заборгованість з виплати зарплати в Україні становила 1 млрд. 188,7 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 535,4 млн. грн. (у квітні Держкомстат уточнив дані щодо заборгованості по зарплаті на 1 січня і 1 лютого. За попередньою інформацією, заборгованість на 1 січня становила 1 млрд. 123,5 млн. грн., на 1 лютого – 1 млрд. 525 млн. 110 тис. грн.).

На 1 січня 2008 року заборгованість із зарплати в Україні становила 668,7 млн. грн., на 1 квітня – 692,4 млн. грн., на 1 липня – 721,8 млн. грн.