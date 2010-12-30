Кабмін перерозподілив 36,7 млн. грн. Стабфонду на користь виплати зарплати шахтарям

Кабінет міністрів перерозподілив 36 млн. 715 тис. грн. коштів Стабілізаційного фонду на користь виплати зарплати шахтарям. Відповідну постанову №1202 від 22 грудня розміщено на сайті уряду. Згідно з документом, 31 млн. 185 тис. грн. із цих коштів буде виділено за рахунок скорочення витрат з фінансуванню інвестиційних проектів будівництва і технічного переоснащення торфовидобувних підприємств, 5 млн. 530 тис. грн. – за рахунок скорочення фінансування проектів ліквідації шахт.

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