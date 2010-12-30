З 1 січня запроваджують коефіцієнт підвищення окладів для працівників закладів культури

Уряд з 1 січня 2011 року запроваджує коефіцієнт підвищення посадових окладів для працівників академічних закладів культури.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції України, з 1 січня набуває чинності постанова Кабінету міністрів України "Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних".

"Зазначеною постановою забезпечено єдиний підхід у визначенні умов оплати праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних, та застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок), максимальний розмір якого не перевищує 2, а інших працівників цих закладів – 1,3", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України за прем`єрства Юлії ТИМОШЕНКО 3 лютого 2010 року ухвалив постанову № 109 "Про оплату праці працівників закладів культури, яким надано статус академічних".

Цим рішенням було встановлено, що під час визначення максимальних розмірів посадових окладів (ставок заробітної плати) керівних працівників, художнього та артистичного персоналу закладів культури, яким надано статус академічних, застосовується додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати, тарифних ставок), максимальний розмір якого не перевищує 2, а інших працівників цих закладів - 1,3.

Передбачалося, що ця постанова набере чинності з 1 січня 2011 року.