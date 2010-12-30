З 1 січня набирають чинності 4 закони щодо соціальної сфери

З 1 січня 2011 року в Україні набирають чинності 4 закони, що стосуються соціальної сфери.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів, утримувачем якого є Міністерство юстиції.

За даними Мін’юсту, в перший день нового року набуває чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» щодо виплати допомоги при народженні дитини». Зазначеним Законом допомога при народженні дитини нараховуватиметься в розмірах прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановлених на день народження дитини. Допомога при народженні дитини надаватиметься у сумі, кратній 22 розмірам прожиткового мінімуму - на першу дитину; кратній 45 розмірам прожиткового мінімуму - на другу дитину; кратній 90 розмірам прожиткового мінімуму - на третю і кожну наступну дитину. Виплата допомоги здійснюватиметься одноразово у дев’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму при народженні дитини, решта суми допомоги на першу дитину виплачуватиметься протягом наступних 12 місяців, на другу дитину - 24 місяців, на третю і кожну наступну дитину - 36 місяців рівними частинами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Набуває чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 14 Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», яким передбачено виплату у повному обсязі пенсії за особливі заслуги перед Україною особам, які одержують таку пенсію та перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі).

Набуває чинності Закон України «Про внесення зміни до статті 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Зазначеним Законом статтю 30 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» доповнено частинами шостою - дев´ятою з питань щодо Порядку надання пільг власникам транспортних засобів - інвалідам з ураженням опорно-рухового апарату, членам їх сімей, яким передано право керування автомобілем, та законним представникам недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату, на безоплатне паркування на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування та на безоплатне зберігання на автостоянках, які надають послуги щодо зберігання транспортних засобів (крім автостоянок гаражних кооперативів).

Набуває чинності Закон України «Про внесення змін до статті 208 Земельного кодексу України». Зазначеним Законом внесено доповнення до частини першої статті 208 Земельного кодексу, якою передбачено, що громадські організації інвалідів України, їх підприємства (об’єднання), установи та організації у разі використання земельних ділянок для будівництва реабілітаційних установ, об`єктів фізкультури та спорту, соціального забезпечення звільняються від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2011 року в Україні набирають чинності 28 законів, 18 постанов та 1 розпорядження Кабінету міністрів, а також 1 постанова Верховної Ради України.

У перший день нового року набувають чинності повністю або частково 6 базових законів та 22 закони, якими вносяться зміни до чинного законодавства. Зокрема, 13 законів у фінансово-економічній сфері, 4 – у соціальній сфері, 3 – у правовій сфері, 3 – у сфері державного управління, 1 закон у сфері технічної безпеки та безпеки праці, 1 – у сфері фізичної культури і спорту, 1 – у науково-технічній сфері, 1 – у сфері охорони здоров‘я, 1 – у сфері культури.

Серед базових законів 1 січня набирає чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Крім того, набувають чинності основні положення Податкового кодексу України.

Набуває чинності Бюджетний кодекс України, а також вступають в силу окремі положення Закону України «Про судоустрій і статус суддів».