У США набрав чинності закон про виплати потерпілим від терактів 11 вересня 2001 року
15:10, 03 січня 2011Соцполітика
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Президент США Барак ОБАМА підписав закон про компенсації потерпілим від терактів 11 вересня 2001 року.
Як передає Бі-Бі-Сі, всього, як очікується, потерпілим і ліквідаторам наслідків нападу, здоров`ю яких був завдано збитку, буде виплачено близько 4 млрд. дол.
Ці виплати фінансуватимуться за рахунок введення зборів з окремих зарубіжних компаній, які перемогли у тендерах на держзакупівлі США.
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