У США набрав чинності закон про виплати потерпілим від терактів 11 вересня 2001 року

Президент США Барак ОБАМА підписав закон про компенсації потерпілим від терактів 11 вересня 2001 року.

Як передає Бі-Бі-Сі, всього, як очікується, потерпілим і ліквідаторам наслідків нападу, здоров`ю яких був завдано збитку, буде виплачено близько 4 млрд. дол.

Ці виплати фінансуватимуться за рахунок введення зборів з окремих зарубіжних компаній, які перемогли у тендерах на держзакупівлі США.