У Бельгії скорочують армію. Військовим пропонують ставати тюремниками

У Бельгії в процесі скорочення особового складу збройних сил країни військовим пропонується пройти перепідготовку і стати тюремними наглядачами, повідомляє РІА «Новости». Автор цієї ідеї - чинний міністр оборони Бельгії Пітер де КРЕМ - очікував, що в тюремники перекваліфіковуються близько 1500 військовослужбовців, яким до виходу у відставку залишається відслужити декілька років. Проте пропозицією міністра, згідно з даними їх профспілки, скористалися в 2008 році лише 80 військових, в 2009 році - близько 20, а за підсумками 2010 року їх буде ще менше.

У професії тюремних наглядачів, яких гостро не вистачає, військовослужбовців відлякує необхідність роботи в понаднаднормовий час і небезпеку бути підданим насильству з боку ув’язнених, відзначають місцеві ЗМІ.

Відповідно до плану Міноборони Бельгії цього року чисельний склад збройних сил країни буде скорочено з 36 тисяч 264 особи до 34 тисяч. З 1 січня 2010 року молодим бельгійцям знову надано можливість пройти добровільну військову службу.

Обов`язкову військову служба в Бельгії була скасовано в березні 1995 року. А професійна армія країни нині зазнає гострої нестачі молодих кадрів. З добровольцями укладаються контракти на 3-4 роки. Перші півроку рекрути одержуватимуть допомогу в розмірі 7 євро на день, а після завершення цього терміну їм виплачується повноцінна заробітна плата.