НФПУ закликає Президента не підписувати закон про соціальний діалог

Національний форум профспілок України закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не підписувати закон «Про соціальний діалог в Україні».

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві НФПУ, підписаній головою форуму Мирославом ЯКІБЧУКОМ.

У Національному форумі профспілок України вважають, що нормами цього закону грубо порушуються права профспілок, передбачені Конституцією та законами, а також міжнародні акти, ратифіковані Україною.

У заяві зазначається, що “основною проблемою законопроекту є так званий принцип репрезентативності профспілок, згідно з яким брати участь в переговорах з владою можуть лише ті профспілки, які нараховують не менше 150 тис. членів по всій Україні та 3 відсотки у певній галузі. Цей принцип суттєво обмежує право громадян на об’єднання у профспілкові організації. Крім того, на сьогодні в Україні не існує нормативного визначення поняття «галузь», а тому ця норма призведе до того, що держава довільно визначатиме право участі профспілок у переговорах за принципом їх лояльності до влади”.

У НФПУ вважають, що другим дискримінаційним положенням закону є норма, що дозволяє участь у колективних переговорах на територіальному рівні лише тих профспілок, які об’єднують не менше двох відсотків працюючих в області. «Право на об’єднання у профспілку мають представники всіх без винятку професій. Однак дана норма закону порушує права профспілок важливих, але не масових професій - авіаторів, машиністів тощо, яких апріорі не може бути багато», - пояснюють в НФПУ.

«Ми вважаємо, що, у відповідності до Конвенцій МОП та чинного законодавства, брати участь у колективних переговорах мають право всі профспілки, які діють на території України», - йдеться у заяві НФПУ.

На думку членів форуму, третьою проблемною нормою закону є те, що державі в особі Національної служби посередництва і примирення надається право на власний розсуд визначати, які профспілки є легітимними. «Це прямо суперечить Конституції України, Конвенціям Міжнародної організації праці і Європейської соціальної хартії, що забороняють втручання у внутрішню діяльність профспілок і об’єднань роботодавців з боку один одного та з боку держави», - наголошують у НФПУ.

«Порушення права громадян на об’єднання у профспілки та можливість представляти й відстоювати свої інтереси на різних рівнях є грубою невідповідністю принципам демократії, які сповідує Україна й декларує влада. І обов’язок Президента, - як гаранта дотримання прав і свобод свого народу, - не допустити цього», - переконанні у Національному форумі профспілок України.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 23 грудня 2010 року ухвалила закон "Про соціальний діалог в Україні".