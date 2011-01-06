Експерти вважають правильним введення електронних соцкарт, але не виключають ризиків

Експерти вважають правильною ідеєю введення електронних соціальних карт, проте не виключають деяких ризиків.

Як повідомили УНІАН в Інституті Горшеніна, про це свідчать результати експертного опитування щодо переваг і ризиків рішення Кабінету міністрів створити єдину інформаційно-аналітичну систему обліку та управління коштами соціальної сфери й запровадити електронну соціальну карту, виділивши на реалізацію проекту 4 млрд. грн. і апробувавши нововведення в декількох областях України.

Так, народний депутат України, радник Президента у Верховній Раді Валерій КОНОВАЛЮК підкреслює, що сенс електронної соціальної картки – це не лише інвентаризація всіх пільг, але й приведення їх до «спільного знаменника».

«В Україні 611 видів пільг, які відображено в 46 законах, – це достатньо громіздкий пласт із огляду управління й обліку. Тому люди, які мають гарантовані права на пільги, не завжди можуть ефективно й у повному обсязі ними скористатися», - зазначив політик.

Крім того, вважає В.КОНОВАЛЮК, картки можуть стати основним документом для здійснення платіжних операцій. «Автоматично все зчитується, й транзакція фіксується, щоб держава чітко розуміла, скільки ж вона повинне заплатити коштів тому або іншому комунальному підприємству за комунальні послуги, при купівлі ліків у аптеках, продуктів харчування в магазинах. Це розширює можливості соціальної картки», - зазначив він.

Крім того, за словами політика, найближчими роками Україна повинна здійснити реформу охорони здоров`я, ввести медичне страхування, що дозволить використовувати картку в отриманні медичних послуг.

«Ми розраховуємо, що картка стане основним документом не лише для зберігання електронної інформації, але і буде створено рахунки, де кошти просто можуть накопичуватися й потім використовуватися як платіжний документ», - сказав В.КОНОВАЛЮК. Крім того, він переконаний, що ця програма буде ефективніше здійснювати соціальну політику, також дозволить державі заощадити близько 30% коштів, упорядкувавши існуючі пільги.

У свою чергу перший заступник міністра соціальної політики Василь НАДРАГА впевнений, що введення подібних документів дасть можливість більш технологічно побудувати відносини між громадянином і державою. «Замість суєти, черг, листування почне працювати сучасна технологічна електронна карта, яка, з одного боку, дасть можливість громадянину користуватися тими пільгами й благами від держави, а з іншого – державі самій спрощують роботу з обліку й фінансового обслуговування цих зобов`язань», - сказав експерт.

Він також вважає, що подібні технологічні документи можуть виконувати функцію не лише картки, що містить інформацію про соціальний захист того або іншого громадянина, але й виступати як платіжні засоби. «При правильній організації це набагато ширше, ніж просто можливість безкоштовно зайти в метро, а дуже високотехнологічний і перспективний за своїм потенціалом напрямок», - говорить експерт. Водночас В.НАДРАГА вважає, що соцкартки ніяк не позначаться на ціноутворенні: «Якщо говорити про регулювання цін на продукти, які необхідні всім громадянам, то я не думаю, що наявність або відсутність електронної картки на це впливатиме».

Але негативні моменти в нововведенні чиновник також відзначив. Так, на його думку, «можуть бути певні складнощі в частині ментальності суспільства зі сприйняття або несприйняття якихось нових форм на фінансовому, бюджетному або соціальному ринку». «Безумовно, ми повинні технологічно підготуватися, щоб ці картки могли працювати в міському транспорті, в системі житлово-комунальних послуг. І потрібно, щоб у всіх галузях життєдіяльності держави, економіки та суспільства, там, де людина виступає суб`єктом відносин, була готовність ці відносини мати», - сказав В.НАДРАГА.

Політолог Олександр ПАЛІЙ вважає, що нововведення має як позитивні, так і проблемні моменти. «Хороші ці картки тим, що вводиться електронний обіг коштів на цих картках, усучаснюється сама процедура. Крім того, люди зможуть одержувати гроші, пільгові виплати безпосередньо з банків, без участі соціальних служб. Тобто, процес спрощується», - зазначив експерт.

Водночас, за його словами, головна проблема в тому, що програма – надзвичайно дорога. В цьому контексті О.ПАЛІЙ зазначив: «Судячи з усього, це просто чергова програма з освоєння державних коштів. Крім того, хто акумулюватиме залишкові кошти на цих картках, хто ними користуватиметься, який банк? Все це в наших українських умовах – очевидне поле для корупції».

Крім того, на думку експерта, є ще й політичний ризик – створення системи централізованого підкупу громадян різними соціальними виплатами. «Це сприятиме люмпенізації населення, готового продавати свій голос за декілька гривень дотації. Це вкрай шкодитиме політичній системі й перетворюватиме народ саме на те слово, яким наша влада любить його називати», - заявив експерт.

Введення ж карток із держрегулюванням цін О.ПАЛІЙ вважає за краще не зв`язувати. «Жорсткого регулювання в країні практично не існує, окрім плати за проїзд і спроб встановити верхню межу за електроенергію і газ, механізм встановлення цін на що-небудь у нас у країні вже фактично не працює», - зазначив політолог.

У свою чергу міністр праці та соціальної політики опозиційного уряду Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ вважає соціальні картки хорошою ідеєю, проте впевнений, що на право реалізації цієї програми потрібно оголосити тендер.

«В принципі, ідея цікава, але боюся, що під цю прогресивну ідею з держбюджету в черговий раз буде вкрадено декілька мільярдів гривень, оскільки в межах держави цей проект вимагає достатньо великого фінансування. Якщо це знову робитиметься під одну якусь фірму, то вийде одна красива схема - як під благородну мету «роздерибанити» бюджетні кошти», - заявив політик.

За його словами, ідея правильна, її потрібно реалізовувати, але під жорстким контролем, щоб не були вкрадені кошти з держбюджету. «Потрібно провести тендер, вибрати декілька виконавців. Якщо цього дотримуватимуться, то проект буде позитивним, якщо ні, то це буде черговий проект із розкрадання бюджетних коштів», - вважає А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Щодо впливу соціальних карт на державне регулювання цін експерт зазначив, що вартість продуктів – це ринковий чинник. «Уряд повинен регулювати ціни на соціально значущі продукти – хліб, соняшникову олію, молочні продукти. У нас же цього не відбувається, у нас дуже вільний ринок, держава випустила його з-під контролю й слабо його регулює. А від цього страждають соціально вразливі верстви населення – ті ж пенсіонери, інваліди, які отримують мінімальні пенсійні виплати. Тому введення картки ніяк не вплине на ціни на соціально значущі продукти», - прогнозує експерт.