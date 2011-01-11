ВР ухвалила у першому читанні зміни до закону про охорону праці щодо штрафних санкцій

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону „Про внесення змін до статей 19 та 43 Закону України “Про охорону праці”.

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 245 народних депутатів з 427 зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом передбачається надання роботодавцю права на оскарження рішення про накладення штрафу у вищому структурному підрозділі Центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці. Законопроект також визначає, що сплата штрафу не позбавляє юридичну або фізичну особу, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених порушень у визначені строки.