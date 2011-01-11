ВР відмовилася виключити збір на пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу валюти

Верховна Рада України відмовилася ухвалити Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

Як передає кореспондент УНІАН, за даний законопроект проголосували лише 220 народних депутатів з 420 зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачалося внести до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” зміни, які передбачають виключення норм стосовно сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з безготівкових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за гривню.

В той же час, голова ВР Володимир ЛИТВИН повідомив, що мав розмову з головою Пенсійного фонду, який зазначив, що вже 8 місяців ПФ не отримає кошти від продажу валюти. Комі того, додав В.ЛИТВИН, цей збір не передбачений в Держбюджеті на 2011 рік. Депутати намагалися повернутися до ухвалення позитивного рішення з цього питання, однак це так і не вдалося. Тому було вирішене повернутися до розгляду цього питання в четвер, 13 січня, і запросити до ВР голову Пенсійного фонду.

За ухвалення рішення не голосували фракції "БЮТ-Батьківщина", НУ-НС та КПУ.