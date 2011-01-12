За зайняття гральним бізнесом відтепер можна "сісти" на 5 років

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про заборону грального бізнесу в Україні”.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила цей закон 22 грудня 2010 року. Ним вносяться зміни до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні». Змінами передбачено, що застосування фінансових санкцій здійснюється за рішенням суду, ухваленого за позовом органів міліції та/або органів державної податкової служби.

Крім того, Кримінальний кодекс України доповнено статтею 203-2 такого змісту: “Зайняття гральним бізнесом – карається штрафом від десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 2. Ті самі дії, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за зайняття гральним бізнесом, – караються обмеженням волі на строк до п’яти років”.