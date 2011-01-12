Другий рівень пенсійної реформи може бути запроваджений у 2012 році – Тігіпко

Другий рівень пенсійної реформи за наявності політичної волі може бути запроваджений вже в 2012 році. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО.

«Я думаю, що якщо ми постараємося, ми можемо в 2012 році одержати дворівневу пенсійну систему України», - зазначив він.

С.ТІГІКО нагадав, що на лютий 2011 року заплановані громадські слухання з приводу пенсійної реформи і висловив сподівання, що законопроект про проведення реформи буде підтриманий Верховною Радою.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року на сайті Верховної Ради України був обнародуваний проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України.