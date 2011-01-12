Тігіпко: максимальні пенсії обмежать для тих, хто вийде на пенсію після пенсійної реформи

Віце-прем`єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО роз`яснив, що обмеження максимального розміру пенсії 12 прожитковими мінімумами буде стосуватися тільки тих пенсіонерів, які вийдуть на пенсію після введення пенсійної реформи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

Тим, хто на сьогоднішній день вже оформив пенсію, обмежувати її не будуть, оскільки українським законодавством передбачено, що скорочувати соціальні гарантії не можна.

«Ми відновлюємо соціальну справедливість, і максимальний розмір пенсій, який ми передбачаємо, буде обмежений 12 прожитковими мінімумами. На сьогодні така пенсія буде становити близько 8 800 грн.», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2010 року на сайті Верховної Ради України було оприлюднено проект закону «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи», автором якого є Кабінет міністрів України.