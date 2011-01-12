Голова ПФУ спростовує інформацію, що через пенсійну реформу громадяни масово виходять на пенсію

Голова правління Пенсійного фонду України Борис ЗАЙЧУК спростовує інформацію ЗМІ про те, що наміри уряду провести пенсійну реформу спровокували масовий вихід громадян на пенсію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові заявив, коментуючи інформацію деяких ЗМІ про масовий вихід на пенсію співробітників силових структур.

«Кожен рік в грудні всі силовики погрожують писати заяву. Розмови ідуть – вони обіцяють. Побачите, скільки їх прийде, – сказав Б.ЗАЙЧУК. – Кожен рік ідуть розмови, і ми чекаємо січня. Кожен рік одна й та сама кількість. Помісячно воно залишиться так само».

Б.ЗАЙЧУК зауважив, що традиційно на початку кожного року відбувається сезонне збільшення бажаючих піти на пенсію. На його думку, це пов’язано зі щорічною інвентаризацію пенсійних справ, яка відбувається саме в цей період, і пенсійна реформа не має до цього жодного стосунку.